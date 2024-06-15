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Ученые развеяли миф о наборе веса из-за поздних ужинов

HealthDay: сумма калорий за день, а не время ужина влияет на успех похудения

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Depositphotos

Исследование людей с ожирением показало, что количество калорий за день, а не время приема пищи влияет на эффективность похудения. Об этом сообщает HealthDay.

В эксперименте принял участие 41 человек с ожирением и предиабетом, в основном чернокожие женщины со средним возрастом 59 лет. Все они ели предоставляемые учеными готовые блюда с идентичным ежедневным количеством калорий. Одна группа потребляла большую часть калорий после пяти вечера и могла есть в другое время, а вторая ограничивала приемы пищи интервалом с 8 до 18 часов.

Через 12 недель все участники сбросили примерно одинаковое количество килограммов. Уровни сахара также были почти одинаковыми.

Ученые отметили, что интервальное голодание (ограничение времени приема пищи определенным окном) может быть проще, чем считать калории. Поэтому людям без противопоказаний можно попробовать этот тип питания. Остальным же при похудении можно не бояться есть вечером: это не помешает сбросить килограммы.

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