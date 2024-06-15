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Хуситы заявили, что атакованное ими судно Verbena затонуло

Представитель ВС хуситов Сариа: атакованное судно Verbena затонуло

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Reuters

Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что атакованное правящим на севере Йемена шиитским движением «Ансар Аллах» (хуситы) судно Verbena потерпело крушение в Аденском заливе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Судно Verbena затонуло в Аденском заливе после того, как было атаковано несколькими ракетами», — сказал он.

Также он заявил, что судно Tutor, которое также было атаковано в Красном море йеменскими силами, может затонуть в ближайшие часы.

15 июня в управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС заявили, что торговое судно, на котором ранее возник пожар после атаки у берегов Йемена, продолжает гореть и идет ко дну, экипаж был эвакуирован. Также сообщалось, что правящая в Йемене группировка «Ансар Аллах» (хуситы) в Аденском заливе нанесла удар по судну Verbena, принадлежащему Украине.

Ранее США ввели санкции против йеменских хуситов.

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