Что представляет из себя танк Т-14 «Армата», который отправили в зону спецоперации
Т-14 — танк противостояния будущего, «сетецентрической войны», он должен использоваться как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и другой тяжелой техники в составе тактического звена.
В 2015 году была выпущена предсерийная партия Т-14, танки участвовали в параде Победы 9 мая. Однако машина была признана слишком дорогой и технологически сложной в производстве, и российские военные сделали упор на приемку и заказ Т-90 и модификации Т-72 и Т-80.