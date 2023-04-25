Что представляет из себя танк Т-14 «Армата», который отправили в зону спецоперации

Российские военные начали применять танки Т-14 платформы «Армата» в зоне военной спецоперации, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник. Он отметил, что в прямых штурмовых действиях танки не участвуют и ведут огонь по украинским позициям. По словам собеседника агентства, машины получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.

Т-14 — танк противостояния будущего, «сетецентрической войны», он должен использоваться как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и другой тяжелой техники в составе тактического звена.

В 2015 году была выпущена предсерийная партия Т-14, танки участвовали в параде Победы 9 мая. Однако машина была признана слишком дорогой и технологически сложной в производстве, и российские военные сделали упор на приемку и заказ Т-90 и модификации Т-72 и Т-80.