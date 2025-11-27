Дмитрий Чернышенко: уникальный опыт ветеранов СВО необходимо использовать в научной работе

26 ноября, в первый день работы V Конгресса молодых ученых, состоялось пленарное заседание на тему: «Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего».

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям V Конгресса молодых ученых, которое зачитал помощник Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко.

Глава государства отметил, что «Конгресс убедительно доказал свою востребованность, стал одним из значимых, ярких мероприятий Десятилетия науки и технологий».

«Важно повышать роль научного сообщества в решении стратегических задач развития России, укреплении национального технологического и индустриального суверенитета. А для этого — стимулировать инвестиции в наиболее перспективные исследования, наращивать международный диалог и сотрудничество в этой сфере. И конечно, максимально содействовать профессиональному росту молодых талантливых специалистов, расширять возможности для их участия в долгосрочных проектах и программах», — подчеркнул Владимир Путин.

Модератором мероприятия выступил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Он подвел краткие итоги пятилетней работы Конгресса и констатировал, что за 5 лет количество участников мероприятия выросло почти в три раза — до 9 тысяч человек.

Обращаясь к участникам пленарного заседания, вице-премьер отметил: «По прошествии десятилетий мы видим, что наша сильная, суверенная научно-техническая база продолжает оставаться залогом устойчивого развития нашей страны. И сегодня мы фокусируем большие силы для достижения технологического лидерства, национальной цели, которую нам поставил Президент. Но помимо технологического лидерства есть совершенно конкретная задача, по которой контролируется эффективность работы в том числе и Правительства. Это увеличение затрат на науку не менее чем до 2% от ВВП. В этом вопросе мы ждем и серьезной помощи от бизнеса. И если по оценке Минэкономразвития номинальный ВВП России к 2030 году достигнет 315 трлн рублей, как мы планируем, то вы понимаете, что цифра 2% — это точно более 6 трлн рублей. Вот такие огромные средства государство и бизнес должны вложить в ваши идеи к концу десятилетия».

Говоря о задачах по поддержке молодых научных коллективов, Дмитрий Чернышенко призвал использовать уникальный опыт бойцов СВО в научной работе: «Руководитель научного коллектива должен быть привержен командной работе, уметь распределять задачи и мобилизовывать команду для работы в короткие сроки в условиях ограниченных ресурсов, ориентироваться на результат. Все эти навыки точно есть у наших ребят, которые отстаивают интересы нашей Родины на передовой. Руководителям вузов и научных организаций, конечно, необходимо присматриваться к ветеранам боевых действий СВО, они обладают этими качествами. Во всем мире технари, которые являются ветеранами боевых действий, могут привносить очень существенный вклад и ускорение в технологические разработки и давать главный предметный смысл научных разработок. Поэтому тоже, пожалуйста, обратите на это внимание, привлекайте их в технологические проекты», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Традиционно пленарное заседание прошло в формате диалога между молодыми исследователями и их наставниками: ведущими учеными, руководителями научных организаций, фондов и корпораций, государственными деятелями. Молодые исследователи представили свои научные проекты и исследования, а наставники оценивали перспективы внедрения разработок и предлагали необходимые меры поддержки.

Первым выступил директор отделения НТЦ «Исток» АО «Научно-исследовательского института НПО «ЛУЧ» Евгений Колесников, представивший разработку в области ядерных энергетических установок. Как отметил спикер, специалисты в области космонавтики уже давно поняли, что значительное расширение присутствия человека в космосе, создание производств, новых видов связи и наблюдения, очистка орбиты Земли, не говоря уже о Лунных базах и межпланетных пилотируемых экспедициях, невозможны без ядерной энергетики.

«Зачем нам вообще ядерная энергетика в космосе и что она нам даст. В первую очередь это возможность получить высокие электрические мощности при небольших в сравнении с солнечными панелями габаритах и массе при полной независимости от солнца. К тому же, космические атомные станции могут быть размещены непосредственно на поверхности небесного тела, таких как Луна или Марс, а также обеспечить до них быструю доставку человека, питая плазменные двигатели с высоким удельным импульсом. Специфика таких микрореакторов в том, что в отличии от привычных нам наземных АЭС космические ядерные электрические установки являются высокотемпературными и к тому же полностью автономными, управляемыми с Земли. Такие режимы эксплуатации требуют уникальных материалов, и технологий, большинство из которых существуют на сегодня в мире только в Росатоме», — сказал Евгений Колесников.

Спикер отметил, что уникальные материалы и технологии космических ЯЭУ уже используются и в других наукоемких направлениях, таких как водородная энергетика, лазерная техника, медицина, микроэлектроника и других.

В качестве эксперта и наставника выступила заместитель генерального директора по персоналу ГК «Росатом» Татьяна Терентьева. Она напомнила о том, что в 2025 году российская атомная промышленность отмечает 80-летие, и отметила, что в развитии этой отрасли науки всегда большую роль играли молодые ученые.

«В атомной отрасли исторически доверяли и доверяют молодежи самые ответственные задачи. Каждый второй, кто приходит на научные предприятия «Росатома», молодой человек. Мы даем возможность молодым талантам уже в вузе начать карьеру и стать участниками проектов мирового масштаба. Более 50% выпускников наших научных стажировок продолжает работу в атомной отрасли», — сообщила Татьяна Терентьева.

Следующим участником дискуссии стал Антон Сорокин, начальник отдела композиционных материалов НИЦ «Курчатовский институт». Он рассказал о задачах по освоению дальнего космоса и необходимости создания новых двигателей и технологий для строительства напланетных баз.

«Сегодня перед нами стоит ряд задач, которые нам необходимо решить. Это и материалы для реактора, это и теплозащитные радиационно-стойкие материалы, новая электроника, стойкая к воздействию ионизирующего излучения, сверхпроводимые материалы. И среди них особое место занимают как раз материалы для прямого преобразования энергии. Курчатовский институт, его подразделения, организации много десятилетий успешно решают эти вопросы. Одним из примеров успеха является создание лопаток газотурбинного двигателя, технология их изготовления. Надо отметить, что сегодня в мире всего четыре страны полноценно обладают такими технологиями», — рассказал Антон Сорокин.

Комментарии к выступлению молодого ученого дал вице-президент НИЦ «Курчатовский институт», член-корреспондент Российской академии наук Олег Нарайкин. Он обозначил перспективы создания нейроморфного процессора: «Уже сегодня треть мировой генерации энергии расходуется только на сетевые нужды. Если мы сравним энергопотребление современного компьютера и человеческого мозга, то увидим фантастическую разницу в эффективности! Для того, чтобы решить проблему, мы должны переходить к нейроморфной вычислительной технике, а она может быть создана только на основе природоподобных материалов — аналогов тех, которые природа использовала при создании человеческого мозга. Поэтому материалы следующих десятилетий — это, безусловно, в первую очередь биологические материалы».

Павел Яковлев, заместитель генерального директора по ранней разработке и исследованиям биотехнологической компании АО «Биокад», рассказал о том, что компания совместно с Российским национальным исследовательским медицинским университетом им. Н.И. Пирогова создала препарат на основе моноклонального антитела для лечения болезни Бехтерева. Это редкое заболевание приводит к срастанию позвонков и утрате ими подвижности. Разработка стала возможна благодаря нескольким передовым находкам и открытиям, которые помогли обойти сложности с отсутствием нужной инфраструктуры.

«Мы в очередной раз лучше всех в мире решили задачу, которую другие не решают, имея доступ к передовым технологическим платформам. Сейчас у нас в разработке еще десятки препаратов, и для того, чтобы удержать то лидерство в лечении аутоиммунных заболеваний, нам нужно не тратить время на творческое решение тех проблем, которые должны решаться такими стабильными технологическими платформами. В этом плане у нас большие надежды на СКИФ, мы надеемся получат самые десятки и сотни рентгенографических структур для новых препаратов, а свои прорывные исследования сосредоточить на более фундаментальных научных задачах. Для нас СКИФ — это именно возможность получить доступ к передовой технологии», — сказал Павел Яковлев.

Комментируя его выступление, директор Института катализа Сибирского отделения Российской академии наук академик Валерий Бухтияров пояснил значение СКИФ для российской науки и инноваций.

«Действительно, высокие ожидания у научного и технологического сообщества от запуска всей большой программы синхротронных и нейтронных исследований, а я напомню, в рамках нее СКИФ является всего лишь пилотным или флагманским проектом, а затем еще будут созданы под руководством Курчатовского института еще ряд источников. Ожидания есть, и мы стараемся действительно выйти, вышли сейчас на финишную прямую, и Указ Президента в декабре 2025 года осуществить технологический пуск мы обязательно выполним», — подтвердил Валерий Бухтияров.

Руководитель группы биоинформатики и омиксных технологий Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Ольга Кудряшова рассказала о том, как она начала заниматься омиксными технологиями и почему биоинформатика открывает новые возможности для исследования сложных заболеваний, таких как нейродегенеративные и онкологические, выявляя генные сети и потенциальные мишени.

«Мы можем анализировать и в нейродегенеративных заболеваниях, и в онкологии, искать генные сети, которые бы показывали нам, какие новые гены отвечают за связь между редокс-метаболизмом, например, микроокружением, молекулярными свойствами опухоли и находить новые потенциальные мишени. Но на самом деле биоинформатика — это не единственная наука, которая движется на стыке наук в современном мире. Все науки требуют взаимодействия на стыке», — сказала Ольга Кудряшова.

Также она дала три простых совета молодым ученым: «Не стесняться задавать вопросы; поскольку все знать нельзя, то нужно определить свою суперсилу и третий совет — важно заниматься тем, что вам интересно».

Эксперт и наставник Елена Шмелева, председатель Совета федеральной территории «Сириус», руководитель Образовательного Фонд «Талант и успех» рассказала, что, по ее мнению, молодежь сегодня вдохновляют три вещи: практика, мечта и сообщество. Елена Шмелева считает, что для современных молодых людей важна возможность реализовать свой талант и оказаться на передовой разработке или в проекте, который уже сегодня формирует будущее. Спикер также отметила, что развивать технологический суверенитет невозможно без культурного суверенитета. По ее словам, когда человек задумывается, в пользу какой задачи он фактически начинает развиваться — это можно назвать «научной гражданственностью».

Ольга Иващенкова, ведущий инженер Геологического института Кольского научного центра РАН. Она рассказала о своей работе на Кольском полуострове в КНЦ- крупнейшем ФИЦ за Полярном кругом, о задачах, стоящих перед учеными-геологами, а также о поддержке молодых ученых правительством Мурманской области.

«Я работаю в НИЦ на базе КНЦ, созданный при поддержки компании «ФосАгро» в группе рудной минералогии апатит-нефелиновых месторождений. Я занимаюсь углубленным анализом технологических проб. Это необходимо для того, чтобы из руды можно было извлекать как можно больше полезного вещества, а качество конечного продукта оставалось стабильно высоким даже если состав сырья меняется. Этот проект стал для меня неким мостом между фундаментальной наукой и производством. Я вижу, как результаты моих исследований в дальнейшем помогают оптимизировать технологические процессы. А это, в свою очередь, напрямую влияет на добычи и переработку исключительной по своей чистоте апатит-нефелиновой руды, которую добывает «ФосАгро». Из нее делают экологичные фосфорсодержащие удобрения, от которых во многом зависит продовольственная безопасность России и всего мира».

Комментировали ее выступление Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и генеральный директор АО «Апатит» Денис Новиков.

«Работа в Арктике требует новых научных подходов. Это мировая кладовая углеводородов с запасами в триллионы кубометров — именно то, что нужно человечеству. И кому, как не нашей стране, главной северной державе мира, занимать здесь лидирующие позиции? Перед нами в Арктике стоит множество вызовов, требующих внимания ученых. Например, на Ямале месторождения постепенно истощаются. Умеем ли мы работать на шельфе? Пока нет. Но мы обязаны прийти и туда. Мировое потребление энергии растет, обостряется конкуренция за ресурсы. Арктика дает системный ответ на вопрос, где их брать. Однако необходимых технологий пока не существует. Все это предстоит создать, и научные исследования здесь необходимо усилить», — сказал Дмитрий Артюхов.

Генеральный директор АО «Апатит» (входит в Группу «ФосАгро) Денис Новиков в своем выступлении сделал акцент на развитии сотрудничества с наукой и высшей школой: «В структуру компании входит единственный в стране и ведущий в мире профильный научно-исследовательский институт по удобрениям и агрохимии — «НИУИФ». Кроме того, мы реализуем важные проекты, направленные на развитие и поддержку среднего и высшего образования. Активно сотрудничаем с апатитским филиалом Мурманского арктического университета, Российской академией наук, компанией «Иннопрактика», а также центром «Сириус». Здесь на средства компании «ФосАгро» был открыт лабораторный комплекс «Науки о жизни», который стал одним из крупнейших и самых оснащенных в России. Про науку мы говорим достаточно просто и понятно: наука на производстве незаметна, но ее отсутствие сказывается моментально», — рассказал Денис Новиков.

О технологии восстановления барабанной перепонки, демонстрирующей потенциал биопечати в медицине, рассказал молодой ученый, соучредитель, управляющий партнер 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.

«На базе Клинического института отоларингологии в Москве проходит апробация технологии восстановления целостности барабанной перепонки. И уже у более чем 40 человек проведена операция по трансплантации напечатанной на биопринтере барабанной перепонки. Россия, надо сказать, абсолютный лидер по этому показателю. И прекрасные результаты по восстановлению слуха, причем как у пациентов из гражданской медицины, так и у пациентов из военно-полевой медицины с полученными акубаротравмами. Данная технология нам позволила сократить время проведения операции в 2,5 раза, сократить количество времени, проводимое в стационаре — сегодня такие пациенты проводят не несколько суток, а всего несколько часов в стационаре — третье, самое главное, это снизить на пациентов нагрузку операционную, потому что нам не требуется взятие собственного аутологичного материала перед операцией», — сообщил Юсеф Хесуани.

Эксперт и наставник Дмитрий Зауэрс, заместитель председателя правления «Газпромбанк», отметил: «Газпромбанк делает создание новыхиндустрий и новых технологических лидеров большой частью своей стратегии. Для этого мы строим широкую экосистему, покрывающую все стадии трансфера знаний в экономику. Мы являемся партнером Миноборнауки и вместе переориентируем программу «Приоритет-2030» на трек технологического лидерства, трансформируя университеты и привнося предпринимательскую составляющую в их работу».

Седьмым участником дискуссии молодых ученых стал Кирилл Мартинсон, советник директора Научно-исследовательского института прикладного материаловедения АО Концерн «ВКО «Алмаз-Антей». Он отметил, что поиск наставников и команды, а также ориентация на выгоду и покупателей, важны для трансформации энергии науки в технологии, определяющие конкурентоспособность будущего.

«Всегда ищите хороших наставников, которые вам помогут. Всегда ищите классную команду, с которой вам будет комфортно работать. И главное, никогда не делайте науку просто ради науки. Всегда ищите того, кому это выгодно, и кто у вас это купит», — заявил спикер.

Комментарии к выступлению молодого ученого дал помощник Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко: «Я поддерживаю то, что надо искать людей, которым это интересно, не только за «заплатят», а просто интересно. На самом деле это иногда бывает гораздо важнее. Но при этом я хочу сказать, что наука сама по себе замечательная вещь. И если ей неинтересно заниматься, то какая бы ни была от этого отдача, я думаю, что человек долго в науке не удержится».