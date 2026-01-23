Размер шрифта
Клубу РПЛ запретили регистрировать новых игроков из-за долгов

РФС запретил «Крыльям Советов» регистрировать новых футболистов
ПФК «Крылья Советов»

Директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола Российского футбольного союза (РПЛ) Роман Дьяков рассказал, что самарским «Крыльям Советов» запрещено регистрировать новых игроков, передает Sport24.

«По результатам финансового контроля на «Крылья Советов» наложен запрет на регистрацию новых игроков. Он обусловлен наличием у клуба задолженностей по налоговым отчислениям и трансферным платежам», — сказал Дьяков.

В текущем сезоне РПЛ «Крылья Советов» занимают 12-е место, набрав 17 очков. РПЛ ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее «Зенит» обыграл чемпиона Китая в товарищеском матче.

