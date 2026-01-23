Размер шрифта
Общество

Ростовчанин жестоко избил соседа, с которым 10 лет назад поссорился из-за парковки

«КП»: жителю Ростовской области назначили два года колонии за избиение соседа
В Ростовской области осудили мужчину за избиение соседа после конфликта на дороге. Об этом стало известно kp.ru.

В июле прошлого года Алексей стал участником дорожного конфликта. Он сидел за рулем автовышки и двигался со скоростью 40–50 км/ч, но на дорогу перед фурой выбежал пешеход и покрутил пальцем у виска.

Тогда Алексей остановился, вышел из кабины и узнал в мужчине своего соседа, с которым у него около 10 лет назад возникли разногласия из-за парковки во дворе. Тот первым толкнул Алексея, но драки не произошло благодаря вмешательству его коллег.

Однако в местном паблике появился пост о том, как водитель автовышки чуть не сбил людей. На следующий день мужчины столкнулись у магазина, и Алексей спросил у оппонента, зачем он опубликовал запись, но в ответ сосед оскорбил его и сбил кепку.

Алексей наклонился, чтобы ее поднять, но получил удары по голове и упал без сознания. Нападавший вновь взялся за телефон и снимал пострадавшего, пока продавщица вызывала скорую помощь.

«Он притворяется, у него только ухо разбито: зеленкой помажут и все», — заявил злоумышленник, продолжая снимать видео.

Пострадавший провел 20 дней в больнице и еще четыре месяца на больничном. После инцидента левая сторона лица онемела, но он не стал оформлять инвалидность, чтобы сохранить стаж.

Сосед выплатил Алексею 500 тыс. рублей и предстал перед судом. Его признали виновным не только в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, но и в мошенничестве, так как он получал от государства выплаты и льготы, на которые не имел права. По решению суда он отправится в колонию на два года.

Ранее 12-летняя девочка и ее отец пострадали во время дорожного конфликта в Ленобласти

