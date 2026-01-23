Размер шрифта
Путин приехал в Физтех перед Днем студента

Путин посетил Физтех в преддверии Дня студента
Григорий Сысоев/РИА Новости

В преддверии празднования Дня российского студенчества президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Московский физико-технический институт (МФТИ), расположенный в подмосковном Долгопрудном. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, визит главы государства в этот престижный вуз предполагает общение со студентами и выпускниками института.

День студента, также известный как Татьянин день, традиционно отмечается в России 25 января каждого года. Для президента России стало традицией включать в свой рабочий график мероприятия, посвященные этой знаменательной дате. В разные годы Путин посещал ведущие высшие учебные заведения страны, проводя встречи со студентами лично или в формате видеоконференции.

В прошлом году, в канун Дня студента, президент провел заседание попечительского совета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Ранее Путин ежегодно проводил встречи со студентами в Татьянин день, посещая разные вузы страны.

