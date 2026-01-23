Размер шрифта
Раскрыты главные цели России на переговорах по Украине в Абу-Даби

Reuters: Россия на переговорах по Украине опирается на «анкориджскую формулу»
Гавриил Григоров/РИА Новости

РФ на трехсторонних переговорах в Абу-Даби с Украиной и США опирается на «анкориджскую формулу», согласованную американским и российским президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в августе 2025 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

В публикации говорится, что эта формула подразумевает установление контроля России над всей территорией Донбасса, а также замораживание нынешней линии фронта в других областях.

23 января в Абу-Даби проходит первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, что Москва напряженно готовилась к этой встрече. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, делегацию России возглавил начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Кроме того, в группу переговорщиков вошли разные представители руководства российского Минобороны.

Политолог Константин Калачев допустил, что делегация РФ на переговорах в Абу-Даби состоит исключительно из военных, поскольку главной темой обсуждения будет прекращение ударов по определенным объектам, в том числе по российским судам в Черном море. Эксперт отметил, что хоть решения и принимают политические руководители, именно военные выбирают цели для ударов.

Ранее Ушаков рассказал об инструкциях Путина для делегации РФ в Абу-Даби.

