Дело Шульман об уклонении от обязанностей иноагента направили в суд

Сергей Черных/РИА «Новости»

Дело политолога Екатерины Шульман (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)* об уклонении от исполнения обязанностей иноагента направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Уголовное дело будет рассмотрено судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие обвиняемой, находящейся в розыске», — говорится в заявлении.

Летом прошлого года Мещанский районный суд Москвы избрал Шульман меру пресечения по делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законом РФ об иностранных агентах.

В марте МВД России объявило Шульман в федеральный розыск. Статья УК, по которой разыскивали политолога, тогда не раскрывалась. При этом карточка Шульман пропала из базы розыска МВД РФ спустя два дня после появления.

Ранее золовку иноагента Шульман обвинили в растрате.

