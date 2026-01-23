Несколько тысяч человек погибли в ходе беспорядков в Иране

Глава МИД Ирана Арагчи: более трех тысяч человек погибли в результате беспорядков

Более трех тысяч человек погибло в результате беспорядков в Иране. Об этом в соцсети X написал министр иностранных дел страны Аббас Арагчи.

«Общая статистика смертей: 3 тысячи 117 человек. Гражданские и сотрудники органов безопасности: 2 тысячи 427 человек. Террористы: 690 человек», — написал он.

До этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал президента США Дональда Трампа виновным в человеческих жертвах и материальном ущербе стране.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты, иранского риала. В ответ власти усилили меры безопасности, полицейские использовали для борьбы с протестующими слезоточивый газ и пневматическое оружие. Тегеран обвиняет в беспорядках внешние силы. По данным МИД страны, к действиям митингующих причастны США и Израиль.

Трамп призывал иранцев продолжать протестовать и заявлял, что «помощь уже в пути». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

