Российская армия начала получать обновленный БПЛА «Молния»

Вооруженные силы России начали получать новую модификацию беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Молния-2». Об этом сообщает Telegram-канал «Осведомитель».

В публикации говорится, что аппарат готов нести на себе FPV-дрон. На фотографии видно, что в верхней части корпуса беспилотника появилось место для крепления FPV-квадрокоптера. Теперь БПЛА «Молния-2» может использоваться в качестве ретранслятора, который поможет увеличить дальность полета небольшого камикадзе.

До этого на Западе назвали дрон «Молния» одной из главных угроз ВСУ на фронте из-за своей многофункциональности. Как отметил портал Business Insider со ссылкой на украинских военнослужащих, FPV-дроны «Молния» могут использоваться как в качестве ударных беспилотников, так и в качестве грузовых «авианосцев», доставляя боеприпасы и другие БПЛА к месту боевых действий. Это усложняет задачу для ВСУ на фронте.

Ранее операторы БПЛА разработали для ударных дронов «Молния-2» прошивку, позволяющую обманывать средства РЭБ Украины.