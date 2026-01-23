Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Армия

Российская армия начала получать обновленный БПЛА «Молния»

ВС России получили новую модификацию FPV-дронов «Молния-2»
pionergrupa/Telegram

Вооруженные силы России начали получать новую модификацию беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Молния-2». Об этом сообщает Telegram-канал «Осведомитель».

В публикации говорится, что аппарат готов нести на себе FPV-дрон. На фотографии видно, что в верхней части корпуса беспилотника появилось место для крепления FPV-квадрокоптера. Теперь БПЛА «Молния-2» может использоваться в качестве ретранслятора, который поможет увеличить дальность полета небольшого камикадзе.

До этого на Западе назвали дрон «Молния» одной из главных угроз ВСУ на фронте из-за своей многофункциональности. Как отметил портал Business Insider со ссылкой на украинских военнослужащих, FPV-дроны «Молния» могут использоваться как в качестве ударных беспилотников, так и в качестве грузовых «авианосцев», доставляя боеприпасы и другие БПЛА к месту боевых действий. Это усложняет задачу для ВСУ на фронте.

Ранее операторы БПЛА разработали для ударных дронов «Молния-2» прошивку, позволяющую обманывать средства РЭБ Украины.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27693619_rnd_7",
    "video_id": "record::c57cd686-95ed-4857-b20f-eff50aee3944"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+