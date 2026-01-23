Трое школьников были пойманы на попытке поджечь бездомного мужчину

Трое подростков в возрасте от девяти до 15 лет совершили нападение на бездомного в Таиланде, облив его горючей жидкостью и устроив поджог, пишет Thaiger.

Как сообщают СМИ, пострадавший — 51-летний мужчина по имени Карн, который живет под мостом и зарабатывает сбором вторсырья.

По его словам, на него внезапно вылили холодную жидкость, после чего вспыхнуло пламя. Ему удалось спастись до получения тяжелых травм. Перед бегством он заметил троих подростков, снимавших его на телефоны. Карн также сообщил, что эти же подростки ранее неоднократно издевались над ним — бросали камни и оскорбляли.

Полиция идентифицировала троих подозреваемых, но их личности не раскрываются в соответствии с законами о защите детей. Им грозят обвинения в покушении на жизнь человека и повреждении общественного имущества из-за повреждения водопроводной трубы во время пожара. Сроки вызова на допрос и возможные юридические последствия пока не определены — учитывая возраст подростков, меры ответственности будут отличаться от взрослых, добавили в полиции.

В интернете инцидент вызвал широкое возмущение: пользователи требуют строгого наказания для подростков и привлечения к ответственности их родителей или опекунов за халатность.

