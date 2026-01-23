Эксперт Бутырин: вина в ситуации с энергетикой на Украине лежит на Киеве

Энергетический кризис и массовые отключения электричества на Украине можно было предотвратить, если бы ее руководство согласилось на условия переговоров весной 2025 года. Об этом в интервью RT заявил военный обозреватель Александр Бутырин.

По его мнению, вина за текущую ситуацию лежит на киевских властях.

«Ситуация, которая сложилась в настоящее время на Украине, — это последовательность действий России по нанесению ударов по энергетической инфраструктуре Украины», — сказал эксперт.

Он добавил, что первоначальной целью ударов была военная инфраструктура, а не население, в отличие, по его словам, от действий Украины в отношении гражданских объектов России.

16 января на Украине ввели режим ЧС в энергетике — в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в местном минэнерго. Самая тяжелая ситуация была в Киеве. Глава минэнерго страны Денис Шмыгаль сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях.

На этом фоне мэр украинской столицы призвал жителей Киева по возможности покинуть город. Киевляне, тем временем, начали «жарить кирпичи», чтобы согревать помещения.

Накануне украинское издание «Страна.ua» написало, что отключения электроэнергии на Украине могут продолжаться еще два-три года даже в случае прекращения обстрелов энергообъектов. Как отметил заявил директор «Центра исследований энергетики» Александр Харченко, Киев выйдет на графики веерных отключений в ближайшие 5–7 дней.

Ранее сообщалось, что главный флаг Украины в Киеве временно приспустят из-за прогноза снегопада.