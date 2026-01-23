Размер шрифта
Общество

Стало известно, каких животных провозили через Шереметьево в прошлом году

Шереметьево в 2025 году принял более 520 тонн грузов с живыми животными
Алексей Майшев/РИА Новости

Тысячи животных, включая экзотических, были перевезены в 2025 году через аэропорт Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в Telegram-канале.

«Среди важных пассажиров с особыми требованиями в прошлом году были альпаки и ламы, капибары и бинтуронги, морской котик и сиамский крокодил, африканские дикие собаки, пингвины Гумбольдта, уссурийские филины, тигры, и даже голштинские быки», — говорится в сообщении.

Как отмечается, специалисты «Москва Карго» обработали более 520 тонн грузов с живыми животными. Каждому из них обеспечили условия, соответствующие всем требованиям безопасности и комфорта.

До этого стало известно, что аэропорт Шереметьево в июне запустит эксперимент по посадке в самолет без паспорта. Пилотный проект будет реализован на рейсах по маршруту Москва (Шереметьево) – Санкт-Петербург (Пулково) – Москва (Шереметьево). Уточняется также, что пассажиров будут идентифицировать с использованием Единой биометрической системы (ЕБС) через портал «Госуслуги» (ЕСИА).

Ранее в Шереметьево поймали пассажирку с украшениями на крупную сумму.

