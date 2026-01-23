В «Читай-городе» отреагировали на административные дела из-за разрешенных книг

В «Читай-городе» подчеркнули, что работают исключительно в правовом поле

В «Читай-городе» прокомментировали заведение административных дел, связанные с продажей книг, разрешенных в России. Пресс-службу компании цитирует Telegram-канал «Осторожно, новости».

В сети подтвердили, что в нескольких регионах заведены административные дела, связанные с продажей книг «Левая рука тьмы» (Урсула Ле Гуин), «Медвежий угол», «После бури» и «Мы против вас» (Фредерик Бакман) и «Незримые фурии сердца» (Джон Бойн).

Гендиректор компании Александр Брычкин пояснил, что основанием для возбуждения административных дел стали заключения специалистов ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» о якобы наличии в книгах признаков пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Книг при этом нет в реестре экстремистских материалов.

«Сеть «Читай-город — Буквоед» работает исключительно в правовом поле, незамедлительно исполняя любые полученные предписания. Тем не менее процедура привлечения к ответственности розничной книжной сети за продажи официально не запрещенных решением суда книг, которые изданы и введены в оборот издательствами на законных основаниях, крайне противоречива», — сказал Брычкин.

Он также посетовал на то, что сейчас деятельность книжных магазинов и без преследований осложнена снижением трафика в оффлайне, скидками на маркетплейсах и ужесточением требований к экспертизе содержания книг. Преследования со стороны государства, по словам главы компании, «создают правовую неопределенность и серьезные трудности для своевременного выполнения норм».

18 декабря представители силовых ведомств пришли в книжные магазины в Нальчике, Ульяновске и Чите с требованием снять с продажи книгу «Левая рука тьмы» Урсулы Ле Гуин.

Ранее спрос на книги Стивена Кинга вырос вдвое после изъятия романа «Оно».