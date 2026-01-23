Власти Украины проверят монастырь УПЦ на связь с РПЦ

На Украине проверят монастырь УПЦ на связь с РПЦ из-за обучения на русском языке

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) инициировала проверку мужского монастыря канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ) в Киеве в связи с подозрениями о связях с Русской Православной Церковью (РПЦ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Поводом для подобных действий стали сообщения о том, что в школе при монастыре, обучение велось с использованием советских учебников и на русском языке, а также демонстрировались русскоязычные фильмы.

На сайте ГСУЭСС указано, что «Свято-Покровская Голосеевская пустынь» была внесена в перечень религиозных организаций, подлежащих проверке на предмет возможных связей с РПЦ, еще летом прошлого года. Согласно заявлению ведомства, решение о переходе к «активной фазе проверки» было принято после появления публикаций в местных средствах массовой информации.

Процедура проверки монастыря запланирована на 26 января, о чем официально сообщили в ГСУЭСС.

В начале января украинское издание «Следствие Инфо» заявило, что обнаружило в Киеве якобы подпольную школу при монастыре УПЦ, где десятки детей обучаются по советской системе образования.

Ранее ООН осудила Украину за закон, позволяющий запретить УПЦ.