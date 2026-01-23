Размер шрифта
Общество

Женщину арестовали, найдя у нее 100 кошек, живущих в отвратительных условиях

NYP: американку арестовали за содержание 100 кошек в плохих условиях
Nadia Cruzova/Shutterstock/FOTODOM

В США зоозащитники спасли около 100 кошек породы мейн-кун из дома, где они содержались в антисанитарных условиях. Животные были обнаружены во вторник после анонимного звонка активистам, пишет New York Post.

По словам главы зоозащитников Роя Гросса, в доме стоял невыносимый запах мочи и фекалий, полы были покрыты мусором. Кошки, страдавшие от недоедания, блох и открытых ран, были спутаны и покрыты грязью. Спасательная операция заняла почти 24 часа.

Хозяйка дома, 66-летняя Грейс Этцельсбергер, занимавшаяся разведением кошек более 20 лет, обвиняется в жестоком обращении с животными и была арестована. Власти также проверяют, имела ли она необходимую лицензию. Ее сайт и аккаунты в соцсетях были удалены после рейда. Примечательно, что за день до визита правоохранителей она еще активно продавала котят.

Дом был признан непригодным для проживания. Все спасенные кошки прошли ветеринарный осмотр и переданы в приюты для дальнейшего усыновления. Расследование продолжается — власти проверят, не осталось ли в доме других животных.

Ранее женщина рассказала, что собирает остатки еды со свадебных банкетов, чтобы кормить бездомных кошек.

