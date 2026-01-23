Размер шрифта
Зеленский позвонил украинской делегации перед переговорами в Абу-Даби

Зеленский перед переговорами в ОАЭ позвонил украинской делегации
MAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-консультации с национальной делегацией перед началом трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Об этом сообщает «Украинская правда».

По словам Зеленского, он обсудил с главой делегации Рустемом Умеровым и всей группой рамки, темы и желаемые результаты предстоящих переговоров.

«Обсудили также, что форматы могут быть разными, группа будет определяться прямо на месте… Потому что в таком формате он первый раз за долгий период», — сказал президент.

Он добавил, что будет оставаться на постоянной связи с командой и информировать СМИ о ходе процесса.

По данным Sky News, трехсторонние переговоры делегаций РФ, США и Украины стартовали.

Как отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, время переговоров в ОАЭ определят по мере прибытия делегаций.

23 января в Абу-Даби проходит первое заседание трехсторонней рабочей группы РФ, США и Украины по вопросам безопасности. Песков рассказал, что Москва напряженно готовилась к переговорам с Киевом и Вашингтоном. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, делегацию страны на переговорах в ОАЭ возглавил начальник Главного управления Генерального штаба армии Игорь Костюков. Кроме того, в группу переговорщиков включили разных представителей руководства российского министерства обороны.

Ранее в Госдуме рассказали о «политическом намеке» Украине перед переговорами в Абу-Даби.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27693505_rnd_5",
    "video_id": "record::5c2b5371-155a-4c99-8169-7e0b76ea7837"
}
 
