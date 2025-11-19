В дискуссионную программу V Конгресса молодых ученых войдут более 170 мероприятий

Опубликована деловая программа V Конгресса молодых ученых, который пройдет 26-28 ноября 2025 года на федеральной территории «Сириус». В Конгрессе примут участие ведущие российские и зарубежные ученые, руководители научных и образовательных организаций, государственные деятели, главы крупнейших российских компаний, студенты и школьники из России и других стран. Конгресс молодых ученых — ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022-2031 годах.

Дискуссии конгресса объединит ключевая тема «Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего». Этой же теме будет посвящено пленарное заседание. В программу войдут четыре тематических трека, посвященные научному развитию ключевых и стратегических отраслей, реализации инициатив Десятилетия науки и технологий, развитию научной инфраструктуры и кадрового потенциала, международному научному сотрудничеству.

«Насыщенная программа Конгресса молодых ученых в этом году отражает все разнообразие российского научного ландшафта: на повестке развитие инновационных технологий, связь бизнеса и науки, трансфер инноваций из науки в экономику, международное научное сотрудничество, инициативы Десятилетия науки и технологий. Огромная роль Конгресса молодых ученых состоит в том, что все эти вопросы обсуждаются на одной площадке с представительным научным сообществом, и меры поддержки науки и инициативы адаптируются в режиме реального времени. Будущее науки создается здесь в атмосфере обмена идеями, энтузиазма и научного творчества», — сказал председатель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников, советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Ряд ключевых сессий будет посвящен энергетике: в 2025 году отмечается 80-летие атомной промышленности, и участники Конгресса обсудят вклад науки в развитие атомной отрасли и других ключевых отраслей.

Дискуссия «80-летие атомной промышленности. Гордость. Вдохновение. Мечта» будет посвящена истории развития, современным задачам и будущему атомной отрасли. В ней примут участие помощник Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко, директор Службы внешней разведки Российской Федерации, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев. Участники поговорят о развитии отрасли с начала атомной эры и о том, как технологии, когда-то казавшиеся фантастикой, сегодня стоят на службе человечества.

При поддержке госкорпорации «Росатом» состоится дискуссия «От первой АЭС в России к глобальному технологическому лидерству» с участием представителей ведомств, курирующих развитие атомной отрасли в Арабской Республике Египет, Казахстане, Турции, Узбекистане, и международных организаций. Дискуссия будет посвящена развитию атомной отрасли как основы для международной кооперации и формирования нового технологического уклада в разных отраслях — от медицины и космоса до квантовых вычислений и создания новых материалов.

В ходе сессии «Атом должен быть рабочим, а не солдатом» обсудят использование атомных технологий в освоении Арктики, развитии чистой энергетики и природоподобных технологий.

Участники сессии «Энергетика: настоящее и будущее» рассмотрят Энергетическую стратегию России до 2050 года, достижение технологического суверенитета топливно-энергетического комплекса, обеспечение технологического лидерства и развитие кадрового потенциала отрасли. Ученые и энергетики обсудят ключевые вызовы, стоящие перед отраслью: технологическую и цифровую трансформацию, внедрение энергоэффективных решений, повышение доли низкоуглеродной генерации, масштабирование накопителей энергии, создание импортонезависимых технологических цепочек.

Дискуссия «На пути к технологическому лидерству в ТЭК» будет посвящена роли молодых ученых в достижении технологического суверенитета и переходе к технологическому лидерству в энергетической отрасли за счет создания принципиально новых решений в области разведки и добычи полезных ископаемых, систем накопления энергии, возобновляемых источников энергии, биоразлагаемых материалов и других разработок.

Поговорят и о прорывных решениях в сфере транспорта. Участники сессии «От стратегии к практике: внедрение прорывных технологических решений в транспортную систему» обсудят курс на создание умной и адаптивной инфраструктуры, заданный национальным проектом «Эффективная транспортная система». Нацпроект предусматривает использование инновационных решений для трансформации всех сегментов транспортной отрасли, цифровую интеграцию различных видов транспорта с целью повышения общей эффективности транспортной системы страны, комфорта и мобильности населения.

Важное место в деловой повестке Конгресса займет медицина. В ходе дискуссии «Открывая будущее: генные и клеточные технологии в биомедицине» рассмотрят эволюцию клеточной и генной терапии от экспериментальных подходов к клинически значимым решениям и развитию принципиально нового направления — регенеративной биомедицины, направленной на воссоздание поврежденных или утраченных из-за болезни клеток, тканей и органов.

Участники обсудят путь от лабораторного открытия до внедрения в медицинскую практику, необходимые технологии и вызовы, стоящие перед исследователями, клиницистами и регуляторами на пути к медицине будущего. В дискуссии примут участие генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов, ректор РНИМУ имени Н.И. Пирогова Сергей Лукьянов, руководитель группы генной иммуноонкотерапии Института биоорганической химии имени М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук, заместитель генерального директора по науке Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Ирина Алексеенко, председатель ученого совета, директор научного центра трансляционной медицины, научный руководитель направления «Медицинская биотехнология» НТУ «Сириус» Роман Иванов, заведующая лабораторией репарации и регенерации тканей Центра регенеративной медицины «Медицинский научно-образовательный институт» Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Анастасия Ефименко и другие.

Ряд сессий деловой программы посвятят развитию химической отрасли и реализации национального проекта «Новые материалы и химия».

Дискуссия «Мал золотник, да дорог: РМ и РЗМ — стратегические металлы для технологического лидерства и независимости» сосредоточится на вопросах развития высокотехнологичной отрасли редких и редкоземельных металлов как основы для создания широкого круга наукоемкой продукции и новых материалов для обеспечения безопасности и технологического суверенитета России. Ученые совместно с представителями металлургической отрасли обсудят важнейшие аспекты и общемировые тенденции в технологии редких и редкоземельных металлов, примеры международной кооперации и перспективы развития отрасли в нашей стране.

В сессии «От химической науки к химическим технологиям: как ученому заработать, решая важные для страны задачи» представят истории успеха команд специалистов-химиков, которые стали связующим звеном между фундаментальной и прикладной наукой и смогли превратить научные разработки в работающие производственные технологии. Опытом научной работы в корпорации поделятся генеральный директор ООО «Сибур ПолиЛаб» Константин Вернигоров, начальник отдела инновационного развития и интеллектуальной собственности ПАО «Газпром нефть» Андрей Клейменов, представители института органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН, Иркутского института химии имени А.Е. Фаворского и института катализа имени Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН.

Химики расскажут и об индустрии красоты: за последние несколько лет российские ученые, исследователи и технологи научились создавать косметические продукты мирового уровня. Деловая сессия «Формула красоты: прорыв российской науки в парфюмерии и косметике» объединит участников, которые расскажут о передовых научных исследованиях российских компаний в области косметологии и парфюмерии, о том, как российские биотехнологии создают уникальные активы для косметики и как национальный проект «Новые материалы и химия» помогает промышленности и индустрии красоты.

Впервые на Конгрессе состоится дискуссия в игровом формате. Сессия «Научные баталии: химики 1.0» соберет вместе молодых и известных ученых, чтобы не только обсудить насущные вопросы, стоящие перед современной наукой, но и отточить навыки ведения дискуссии, обмена опытом и знаниями, а аудитории предстоит выбрать победителя. В дебатах примут участие лауреаты премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых — ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией материалов и процессов водородной энергетики Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе РАН Вадим Попков и советник директора Научно-исследовательского института прикладного материаловедения АО «НПО «СЗРЦ ВКО «Алмаз — Антей» — «Обуховский завод» Кирилл Мартинсон, а также заслуженный профессор, руководитель лаборатории дизайна материалов Сколковского института науки и технологий, профессор РАН Артем Оганов, вице-президент Российского химического общества имени Д.И. Менделеева, декан факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ имени М.В. Ломоносова Юлия Горбунова и другие.

Отдельную сессию посвятят стратегии развития Российского научного фонда — института, который уже более 10 лет обеспечивает целевое финансирование приоритетных исследований в рамках реализации государственной научно-технологической политики. Стратегия РНФ делает особый акцент на усилении регионального измерения науки, расширении участия бизнеса в формировании исследовательской повестки и создании условий для ускоренной коммерциализации научных результатов, а также вкладе в поддержку талантливых кадров. Помощник Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко расскажет о том, какие механизмы взаимодействия показывают наибольшую эффективность для решения задач, связанных с большими вызовами для общества, государства и науки, и об успешных примерах синергии государства, научного и предпринимательского сообщества, в том числе в регионах страны.

Региональной повестке будет посвящена дискуссия «Губернатор как катализатор развития науки в регионе» с участием руководителей субъектов Российской Федерации: губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, председателя Совета федеральной территории «Сириус», руководителя Образовательного фонда «Талант и успех» Елены Шмелевой, первого заместителя губернатора Тульской области — председателя правительства Тульской области Михаила Пантелеева, заместителя губернатора Калужской области Татьяны Леоновой, заместителя главы Тамбовской области Николая Федосеенкова. Участники рассмотрят роль губернаторов в развитии науки и технологий в регионе, включая формирование стратегической политики и создание благоприятной среды для исследователей и инноваторов, и лучшие практики технологических регионов России.

Уделят внимание на Конгрессе и популяризации науки и созданию научно-популярного контента для широкой аудитории. В рамках сессии «Наука для всех» блогеры, телеведущие и продюсеры расскажут, как сделать сложные научные концепции доступными и понятными зрителю и превратить науку в яркое шоу. Состоится запись нового спецвыпуска научно-познавательного шоу «Наука для всех» с участием блогера и телеведущего Романа Каграманова и актрисы Анны Хилькевич. Зрителями станут участники Конгресса.

На V Конгрессе появится новый формат «Наука заряжает», в котором ведущие ученые прочитают лекции в своих научных областях. Директор Института системного программирования имени В.П. Иванникова академик РАН Арутюн Аветисян расскажет о доверии к цифровому контенту в эпоху искусственного интеллекта.

Заместитель директора НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова академик РАН Левон Ашрафян выступит с лекцией «Многомерная сложность рака. Можно ли избежать онкологического заболевания?». С лекцией о прорывных технологиях и перспективах развития трансплантологии выступит директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова академик РАН Сергей Готье. Директор Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН Александр Габибов прочитает лекцию о технологиях искусственного интеллекта, машинного обучения и скрининга для получения оптимальных иммунологических препаратов и биокатализаторов. Заведующий кафедрой электрохимии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова академик РАН Евгений Антипов выступит с лекцией «Настоящее и будущее металл-ионных аккумуляторов».

В программу Конгресса войдет серия открытых диалогов и встреч молодых ученых с государственными деятелями. Состоится встреча руководителей молодежных лабораторий с Министром науки и высшего образования Российской Федерации Валерием Фальковым — молодые исследователи расскажут об опыте коммерциализации и создания востребованных экономикой решений и обсудят развитие программы поддержки.

В рамках открытого диалога «От научного открытия до технологического прорыва: будущее начинается здесь» на вопросы участников ответит руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Вероника Скворцова. Участники открытого диалога с представителями комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию смогут предложить свои идеи в части совершенствования законодательства в области науки и высшего образования. Спикерами выступят председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по науке и высшему образованию Сергей Кабышев и председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, заместитель директора по проектам мегасайенс НИЦ «Курчатовский институт» Никита Марченков.

В деловых сессиях V Конгресса молодых ученых примут участие представители ведущих российских компаний — партнеров Конгресса, лидеров научно-технологического и инновационного развития: директор по развитию цифровых каналов, старший вице-президент АО «Альфа-Банк» Дамир Баттулин, президент группы «Т-Технологии» Станислав Близнюк, заместитель начальника департамента по технологическому развитию разведки и добычи ПАО «Газпром нефть» Алексей Вашкевич, заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс, руководитель факультета цифровой трансформации ПАО «Газпром нефть» Александр Курочкин, руководитель центра исследований и разработок АО «Т-Банк» Станислав Моисеев, старший управляющий директор блока «Технологии» ПАО «Сбербанк» Леонид Новожилов, директор по генеративному ИИ в ИТ АО «Альфа⁠-⁠Банк» Святослав Соловьев, вице-президент Газпромбанка, руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра, директор института физики и квантовой инженерии Университета науки и технологий МИСИС Алексей Федоров, директор центра «AI для науки» ПАО «Сбербанк» Алексей Шпильман и другие.

В рамках Конгресса будет работать Школа РНФ — представители Российского научного фонда, эксперты и грантополучатели подробно расскажут о современных инструментах поддержки фундаментальных и прикладных исследований, системе их экспертизы, особенностях конкурсного отбора, дадут практические рекомендации по подготовке заявок и отчетов, а также обсудят с участниками инструменты поддержки науки. Особое внимание будет уделено формированию карьерных траекторий молодых исследователей и развитию лидерских качеств и навыков, необходимых для успешного управления научными проектами, в том числе научной коммуникации. Мероприятия пройдут в формате семинаров, мастер-классов и деловых игр и будут полезны широкой аудитории.

V Конгресс молодых ученых проходит при поддержке партнеров: титульный партнер – «Росатом», стратегический партнер – ПАО «Россети», официальный партнер – Сбер, стратегический научный партнер – НИЦ «Курчатовский институт», коммуникационный партнер – медиахолдинг МАЕР. Партнерами деловой программы выступают Альфа-Банк, Газпромбанк, «Газпром нефть», Т-Банк. Спонсор деловой программы – АО «Россельхозбанк».

Полная версия деловой программы V Конгресса молодых ученых размещена на официальном сайте science-congress.com.