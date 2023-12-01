Александр Новак провел заседание Оргкомитета по подготовке Кавказского инвестфорума

Заместитель председателя правительства Российской Федерации, курирующий Северо-Кавказский федеральный округ, Александр Новак провел первое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Кавказского инвестиционного форума в 2024 году. В мероприятии приняли участие представители федеральных органов власти, главы регионов, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, топ-менеджеры крупнейших госкорпораций, члены бизнес-объединений и общественных организаций, представители отраслевых сообществ.

Согласно Указу президента Российской Федерации от 18.09.2023 № 697 «О Кавказском инвестиционном форуме» Кавказская инвестиционная выставка получила статус форума и будет проводиться ежегодно. В 2024 году форум состоится весной в Минеральных Водах на площадке многофункционального выставочного центра «МинводыЭкспо».

Открывая заседание, вице-премьер Российской Федерации Александр Новак поблагодарил организаторов, членов Оргкомитета, представителей ведомств и компаний, принимавших участие в подготовке и работе Кавказской инвестиционной выставки, отметил высокую оценку прошедшего мероприятия руководством страны, качественный состав участников, в том числе иностранных. «Событие, которое состоялось в мае этого года, привлекло большой интерес: площадку посетило порядка 3 тысяч человек, включая руководителей и представителей органов власти, отраслевых компаний, бизнесменов, экспертов, ведущих СМИ. Статус, который получило мероприятие согласно Указу президента Российской Федерации, – это подтверждение важности его проведения. В этой связи необходимо обеспечить его организацию на высшем уровне. Особое внимание должно быть уделено участию регионов России, зарубежных стран, официальных делегаций, глав международных организаций и представителей бизнес-сообщества», – отметил Александр Новак.

Советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета КИФ-2024 Антон Кобяков в своем выступлении подчеркнул международное значение форума будущего года: «На первой Кавказской инвестиционной выставке присутствовали гости из 14 зарубежных стран – государств-членов СНГ и каспийской «пятерки», – в том числе высокопоставленные официальные лица. Это показывает, что к Северо-Кавказскому федеральному округу есть большой международный интерес, а сам регион имеет огромный потенциал и инвестиционные возможности. Уверен, что новый статус мероприятия и его ежегодное проведение позволят построить устойчивый диалог между государствами, бизнесом и общественными институтами, а также привлечь новые инвестиции в страну», – сказал Антон Кобяков. Кроме того, он рассказал о предполагаемой организационной структуре Оргкомитета: предполагается, что в подготовке Кавказского инвестиционного форума примет участие 17 рабочих групп.

Главной темой Кавказского инвестиционного форума станет «Большой Кавказ – от моря до моря». Основную концепцию события предлагается определить как «Региональное развитие и межрегиональное взаимодействие». Центральным событием деловой программы станет пленарное заседание, которое планируется посвятить межрегиональному взаимодействию как фактору экономического роста государства.

О подробных планах по наполнению программы рассказал заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Сергей Назаров. «Внимание в деловой программе форума будет уделено вопросам развития внутреннего туризма и агропромышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, промышленности, энергетики, банковского сектора, международного сотрудничества, гуманитарной повестки и другим. Все то, что обеспечит устойчивый экономический рост регионов СКФО. Программа форума станет трехдневной: два дня основной программы, а третий день будет посвящен молодежной повестке», – отметил Сергей Назаров.

Кроме того, на площадке КИФ-2024 предполагается организовать вручение инвестиционной премии «За вклад в рост экономики и развитие инвестиционного потенциала регионов России».

Площадь выставочной экспозиции Форума увеличится в два раза – будут организованы региональные стенды, которые отразят итоги реализации национальных проектов и целей, а также расскажут о планах развития регионов до 2030 года. Компании и корпорации смогут продемонстрировать участникам КИФ-2024 свои новейшие разработки. Предполагается организовать уличную экспозицию со специальной зоной национальных подворий. Также для гостей Форума будет запланирована богатая культурная программа, включающая в себя культурно-массовые мероприятия и экскурсионные поездки по достопримечательностям Ставропольского края и других регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Следующее заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Кавказского инвестиционного форума планируется провести в феврале 2024 года.

Кавказский инвестиционный форум состоится весной 2024 года в целях повышения инвестиционного потенциала Северо-Кавказского федерального округа и в интересах его устойчивого социально-экономического развития. Оператором выступит Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.