ЦИК Молдавии наказал несколько оппозиционных партий

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии приняла решение временно лишить финансирования ряд оппозиционных партий. Об этом сообщает ТАСС.

Партии обвиняются в нарушениях при предоставлении отчетов о расходах по итогам прошедших в мае выборов в местные органы власти. Отмечается, что Партия перемен не получит средств на протяжении двух месяцев, а «Альтернативная сила спасения Молдовы» — в течение четырех. Также предупреждение получила партия «Шанс».

До этого молдавский оппозиционер и один из лидеров блока «Победа» Илан Шор сообщил, что у политической силы есть стопроцентные шансы победить на президентских выборах в Молдавии при условии честного их проведения.

Президентские выборы в Молдавии запланированы на октябрь 2024 года. Тогда же в стране должен состояться общенациональный референдум о том, стоит ли республике вступать в Европейский союз.

Ранее Шор заявил о намерении стать премьер-министром Молдавии.