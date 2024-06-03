Группировка российских войск «Днепр» нанесла удар по скрытому опорному пункту вооруженных сил Украины (ВСУ) к северу от населенного пункта Работино в Запорожской области. Кадры поражения опорника опубликовало Минобороны РФ.

По данным ведомства, поразить опорный пункт удалось артиллеристам расчета самоходной гаубицы «Мста-С». В результате повреждения получили вооружение и средства связи ВСУ, а также был нанесен урон личному составу противника.

Отмечается, что расчеты «Мста-С» работают в кооперации с операторами дронов, которые корректируют огонь гаубицы. САУ применяет различные виды боеприпасов для нанесения максимального ущерба врагу.

До этого сообщалось, что подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил России заняли более выгодные рубежи в Донецкой народной республике (ДНР) и ликвидировали до 140 военнослужащих ВСУ. Украинские войска также потеряли четыре автомобиля, гаубицу М198, 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика» и 100-мм противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

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