Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин 4 июня проведет видеоконференцию с правительством России

Путин во вторник обсудит с кабмином развитие автомобильного туризма в РФ

close
100%
Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 4 июня, в формате видеоконференции проведет совещание с членами правительства, профильной темой станет развитие автомобильного туризма в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе Кремля подчеркнули, что в рамках совещания с докладами выступят руководитель Министерства экономического развития РФ Максим Решетников, а также губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках видеоконференции участники рассмотрят ряд актуальных текущих вопросов, говорится в публикации.

До этого Путин поручил правительству до 1 августа 2024 года представить предложения по вопросу совершенствования транспортной инфраструктуры для развития туризма на территории Крыма.

Особое внимание глава государства призвал уделить организации съездов с автомобильной дороги «Таврида» к побережьям Черного и Азовского морей.

Также Владимир Путин поручил утвердить федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал».

Ранее в правительстве заявили, что отдыхать в России стало модно и престижно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами