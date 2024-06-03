Путин 4 июня проведет видеоконференцию с правительством России

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 4 июня, в формате видеоконференции проведет совещание с членами правительства, профильной темой станет развитие автомобильного туризма в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе Кремля подчеркнули, что в рамках совещания с докладами выступят руководитель Министерства экономического развития РФ Максим Решетников, а также губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках видеоконференции участники рассмотрят ряд актуальных текущих вопросов, говорится в публикации.

До этого Путин поручил правительству до 1 августа 2024 года представить предложения по вопросу совершенствования транспортной инфраструктуры для развития туризма на территории Крыма.

Особое внимание глава государства призвал уделить организации съездов с автомобильной дороги «Таврида» к побережьям Черного и Азовского морей.

Также Владимир Путин поручил утвердить федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал».

Ранее в правительстве заявили, что отдыхать в России стало модно и престижно.