Инфляция в Турции достигла рекорда прошлого года

Турецкие власти констатировали рекордную с ноября 2022 года инфляцию в мае — 75,45% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные турецкого Института статистики (TUIK).

По данным Института статистики страны, меньше всего подорожали одежда и обувь (+50,85%), а образование стало дороже на 104,8%.

Месячный прирост цен составил 3,37%. Дешевле всего в апреле стали услуги связи (+1,01%), сильнее всего подорожали одежда с обувью (+9,6%). Впрочем, глава Минфина Мехмет Шимшек заявил в X, что худшее позади — Турция вступает в процесс дезинфляции.

Шимшек прогнозирует снижение годовой инфляции ниже 50% к концу III квартала.

«В мае мы увидели пик годовых темпов роста цен... Переходный период завершен, начинается дезинфляция», — написал он.

В марте на фоне разогнавшейся до 68,5% инфляции турецкий ЦБ повысил ключевую ставку до 50%. Экономисты критиковали президента Эрдогана, который до середины прошлого года препятствовал ужесточению денежно-кредитной политики, игнорируя рост цен.

Ранее власти Турции назначили нового главу Центробанка страны.