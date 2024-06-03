Офис Зеленского отказался обращаться в конституционный суд насчет его легитимности

Офис президента (ОП) Украины Владимира Зеленского не планирует обращаться по вопросу легитимности украинского президента в конституционный суд (КС) страны. Об этом сообщила заместитель главы ОП Ирина Мудрая в комментарии порталу «Бабель».

По ее словам, проведение выборов президента на Украине запланировано через шесть месяцев после окончания военного положения. Мудрая подчеркнула, что соответствующий закон должен быть принят Верховной радой.

«У президента нет оснований обращаться в конституционный суд», — сказала она, сославшись на договоренности между фракциями Рады, которые были достигнуты по итогам консультаций с участием Европейского союза и США.

2 июня пресс-служба американского Госдепа заявила, что власти США не меняли свою позицию в отношении статуса Зеленского, несмотря на конец срока его президентских полномочий и непроведения выборов на Украине.

В конце мая спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после прекращения полномочий Владимира Зеленского обязанности президента Украины должен исполнять председатель Верховной рады. По его словам, действующий украинский лидер совершил «государственное преступление», оставшись у власти. При этом спикер Рады Стефанчук заявил, что Зеленский остается законным главой государства и посоветовал «любознательным читателям» изучать конституцию страны «не выборочно». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что вернет Украине легитимность.