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Внук Пугачевой пошел на хитрость, не сумев продать особняк певицы

Музыкант Пресняков согласился сдавать в аренду особняк, подаренный ему Пугачевой

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Global Look Press

Внуку певицы Аллы Пугачевой музыканту Никите Преснякову пришлось пойти на хитрость, когда он не сумел сразу продать особняк, подареный ему звездой. Об этом сообщает kp.ru.

В начале мая 2024 года Пресняков выставил дом на продажу через агентство недвижимости за 132 млн 500 тысяч рублей. Через три недели он выставил еще одно объявление о прямой продаже того же трехэтажного дома, с другими фото — за 125 млн рублей. 3 июня 2024 года цена в первом объявлении выросла до 136 млн рублей.

Недавно Пресняков, заметили в издании, добавил еще одну опцию в объявление о продаже усадьбы — возможность аренды на длительный срок.

Издание утверждает, что сейчас в этом доме в Солнечногорском районе Московской области живет помощница Пугачевой — повариха Елена, которая присматривает за недвижимостью в отсутствие хозяев. В объявлении не указано, какой семье принадлежит особняк.

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