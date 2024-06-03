Внук Пугачевой пошел на хитрость, не сумев продать особняк певицы

Внуку певицы Аллы Пугачевой музыканту Никите Преснякову пришлось пойти на хитрость, когда он не сумел сразу продать особняк, подареный ему звездой. Об этом сообщает kp.ru.

В начале мая 2024 года Пресняков выставил дом на продажу через агентство недвижимости за 132 млн 500 тысяч рублей. Через три недели он выставил еще одно объявление о прямой продаже того же трехэтажного дома, с другими фото — за 125 млн рублей. 3 июня 2024 года цена в первом объявлении выросла до 136 млн рублей.

Недавно Пресняков, заметили в издании, добавил еще одну опцию в объявление о продаже усадьбы — возможность аренды на длительный срок.

Издание утверждает, что сейчас в этом доме в Солнечногорском районе Московской области живет помощница Пугачевой — повариха Елена, которая присматривает за недвижимостью в отсутствие хозяев. В объявлении не указано, какой семье принадлежит особняк.

Накануне Ольга Орлова ответила хейтерам после появления в шоу об Анастасии Заворотнюк.

Ранее дочь Ирины Салтыковой закрыла бизнес в России из Лондона.