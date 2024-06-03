Мосгорсуд принял решение по мере пресечения организатору теракта в «Крокусе»

Московский городской суд оставил без изменения заключение под стражу в отношении Шарипзоды Муххамада Зоира, который включен в реестр террористов и экстремистов. Об этом говорится в сообщении судов общей юрисдикции Москвы.

Срок ареста фигуранта дела о теракте в «Крокусе» продлили до 22 августа. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Мужчину обвиняют в подготовке нападения на концертный зал в Подмосковье рядом со станцией метро «Мякинино».

До этого суд продлил содержание в СИЗО четверым фигурантам дела. Свидетелями проходят 800 человек. Обвиняемыми являются 20 человек, 18 из них находятся под стражей. Более 1700 человек признаны потерпевшими по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Задержаны четверо подозреваемых в нападении. Ими оказались граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».