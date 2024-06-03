Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дочь Леры Кудрявцевой чуть не пострадала на детском празднике

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что ее дочь попала в больницу

close
100%
leratv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила в Telegram-канале, что ее дочь Маша чуть не пострадала во время детского праздника.

Кудрявцева объяснила, что рядом с мероприятием находилась площадка, с которой постоянно летали вертолеты на заправку. Она опубликовала видео, в котором вертолет летит слишком низко над землей. В ролике видно, как декорации падают из-за сильного порыва ветра.

Кудрявцева заявила, что детей «чудом не пришибло», однако ее «до сих пор трясет».

«Как можно ставить декорации рядом с вертолетной площадкой, зная, что в этот день будут летать каждые 15 минут вертолеты? Руководство вообще понимает, что лопасти создают дикий ветер? Там вообще на фиг все снесло», — возмутилась знаменитость.

Кудрявцева уточнила, что на этом неприятности не закончились. Ее дочь проглотила косточку от рыбы. Девочку госпитализировали в больницу.

«Сначала мы помчались в Лапино, там не оказалось дежурного лора, потом рванули в Морозовскую. Эндоскопия, рентген, лор, хирург. Короче, я на стрессе», — поделилась телеведущая.

Ранее Лера Кудрявцева и Наташа Королева поругались на телешоу из-за спора об искренности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами