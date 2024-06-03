Дочь Леры Кудрявцевой чуть не пострадала на детском празднике

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила в Telegram-канале, что ее дочь Маша чуть не пострадала во время детского праздника.

Кудрявцева объяснила, что рядом с мероприятием находилась площадка, с которой постоянно летали вертолеты на заправку. Она опубликовала видео, в котором вертолет летит слишком низко над землей. В ролике видно, как декорации падают из-за сильного порыва ветра.

Кудрявцева заявила, что детей «чудом не пришибло», однако ее «до сих пор трясет».

«Как можно ставить декорации рядом с вертолетной площадкой, зная, что в этот день будут летать каждые 15 минут вертолеты? Руководство вообще понимает, что лопасти создают дикий ветер? Там вообще на фиг все снесло», — возмутилась знаменитость.

Кудрявцева уточнила, что на этом неприятности не закончились. Ее дочь проглотила косточку от рыбы. Девочку госпитализировали в больницу.

«Сначала мы помчались в Лапино, там не оказалось дежурного лора, потом рванули в Морозовскую. Эндоскопия, рентген, лор, хирург. Короче, я на стрессе», — поделилась телеведущая.

Ранее Лера Кудрявцева и Наташа Королева поругались на телешоу из-за спора об искренности.