На Невском международном экологическом конгрессе обсудили актуальные проблемы изменения климата

Первый день X Невского международного экологического конгресса был отмечен жаркими дискуссиями на тему снижения парниковых газов, поиска эффективных мер и наилучших практик для адаптации к изменениям климата.

«Можно ли их остановить»? «Если нельзя, то стоит ли что-то делать»? «Какими могут быть последствия этих процессов»? На эти и другие вопросы ответили спикеры круглого стола, посвященного новым экологическим вызовам столетия.

Ведущий мероприятия Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, посол доброй воли программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) Вячеслав Фетисов отметил чрезвычайное значение командной работы по этим и другим вопросам в условиях нынешней общественно-политической ситуации в мире: «Вопросы биоразнообразия, экологии, безусловно, требуют сплоченного сотрудничества представителей общественных организаций, руководителей государств и профильных министерств. К сожалению, текущая обстановка в мире, проблемы, которые накопились за последние годы, не способствуют эффективному сотрудничеству. Однако вопросы экологии требуют совместного обсуждения вне зависимости от этих факторов. Здесь важна командная работа, от качества которой будет зависеть итоговый результат». Обращаясь к присутствующим, Вячеслав Фетисов закончил свое выступление словами первого космонавта Юрия Гагарина: «Берегите Землю, это наш общий дом».

Согласился с Вячеславом Фетисовым член комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов, который также выступил с докладом, посвященным политике, проводимой в области охраны окружающей среды: «При выборе подходов к сохранению экологической стабильности важно учитывать индивидуальные климатические особенности регионов. У нас самая большая страна в мире, и в связи с этим государство уделяет особенное внимание их экологическим отличиям». Геннадий Орденов добавил, что сегодня Россия входит в число мировых лидеров в области рационального природопользования.

Директор департамента международного сотрудничества и климатических изменений Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Иван Кущ поделился планами о сокращении выброса парниковых газов до 70% в обозримой перспективе за счет эффективного использования лесных массивов: «Сейчас ведется активная работа в области снижения уровня выбросов парниковых газов в атмосферу. С точки зрения эффективности выбранных методик ставится акцент на рекреационные возможности российских лесов, которые оказывают влияние на климат всего мира. Для достижения поставленных целей принято решение об усилении охраны и защиты лесов, повышении мер пожарной безопасности, увеличении площади лесовосстановления, а также о применении дополнительных мер по повышению эффективности управления лесами».

Участниками дискуссии круглого стола стали также представители зарубежных делегаций, которые выразили заинтересованность в подходах российской стороны к вопросам, связанным с обеспечением экологической безопасности.

Организаторами X Невского международного экологического конгресса выступают правительство Российской Федерации, Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации, Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, оператор по подготовке и проведению мероприятия – Фонд Росконгресс.

Организационный комитет Конгресса возглавляют председатель Совета Федерации, председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств Валентина Матвиенко и заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко.

Трансляция мероприятий деловой программы предусмотрена на официальных сайтах: Невского международного экологического конгресса, Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, МПА СНГ, Фонда Росконгресс, телеканала «Вместе-РФ», а также в аккаунтах организаторов Конгресса в социальных сетях.