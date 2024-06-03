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Сельхозпредприятие в Белгородской области атаковали дроны ВСУ

Гладков: из-за атаки ВСУ поврежден газопровод в селе Грузское под Белгородом

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) тремя дронами-камикадзе атаковали сельхозпредприятие в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Грузское Борисовского района атаке со стороны ВСУ подверглось сельскохозяйственное предприятие», — отметил губернатор.

Он уточнил, что по предварительным данным, в момент происшествия никто не пострадал. В результате атаки сгорел грузовой автомобиль. Один из беспилотников атаковал котельную предприятия, повреждения получил газопровод.

По словам главы региона, оперативные и аварийные бригады начнут ликвидировать последствия после согласования с Минобороны РФ.

В понедельник, 3 июля, глава Белгородской области Вячеслав Гладков призвал местных жителей в момент объявления ракетной опасности укрываться в подвалах жилых домов. По его словам, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы.

Ранее российские военные ликвидировали несколько воздушных целей в районе Белгорода.

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