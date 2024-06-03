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Ученые нашли связь между многодетностью и смыслом жизни у мужчин

FIP: многодетные отцы и довольные отношениями отцы находят больше смысла в жизни

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Shutterstock

Американские ученые из Университета Южной Калифорнии обнаружили связь между количеством детей и восприятием смысла жизней у их родителей. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Psychology (FIP).

Смысл жизни относится к «степени, в которой люди понимают, осмысливают или видят значимость своей жизни, а также степени, в которой они считают, что у них есть цель, миссия или всеобъемлющая цель в жизни». Это глубоко личное и субъективное понятие.

Участниками исследования стали 473 американца, которые сообщили, что живут с романтическим партнером. Опрос проводился в конце 2020 — начале 2021 года.

Добровольцы исследования прошли оценку смысла жизни, качества романтических отношений и сообщили о количестве детей, которые у них были.

Больше половины (55%) участников сообщили, что у них нет детей, у 21% — один ребенок, а у 25% — более одного ребенка. Среднее количество детей в семье составляло 1,66 ребенка в возрасте от новорожденного до 18 лет.

Результаты показали, что люди с большим количеством детей и лучшим качеством романтических отношений, как правило, находят больший смысл в жизни. Люди, сообщающие о большем смысле жизни, также были более религиозными и чувствовали себя более социально связанными.

В среднем мужчины сообщили о несколько большем смысле жизни, чем женщины. Разница в смысле жизни между лицами, имеющими и не имеющими детей, была больше, чем между лицами, имеющими от одного ребенка и более.

У женщин сила связи между качеством отношений и смыслом жизни не зависела от количества детей. Среди мужчин качество отношений имело самую сильную связь со смыслом жизни для бездетных, и эта связь уменьшалась по мере увеличения количества детей.

Ранее ученые назвали качество характера, обладатели которого реже страдают от скуки.

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