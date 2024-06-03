Россиянам назвали пять требований по выбору автошколы

Существуют признаки, по которым кандидат в водители может определить хорошую автошколу. Об этом в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказал директор автошколы «Рэдавто» Вадим Кузовкин.

«В первую очередь я бы посоветовал обратить внимание на наличие лицензии и заключения у автошколы. Если пройти обучение в учреждении, у которого нет этих документов, то кандидат в водители не сможет получить права. Автошкола получает лицензию при открытии, а заключение выдает ГАИ по результатам проверки ее материально-технического обеспечения. Наличие документации можно проверить на сайте ведомства: выбрать раздел «Автошколы» и ввести название учреждения», — отметил специалист.

Кузовкин добавил, что перед выбором автошколы стоит проанализировать наличие отзывов и оценок ее бывших учеников — это позволит избежать лишних рисков. Специалист также посоветовал обратить внимание на то, в каком отделении МРЭО сдают экзамен кандидаты в водители. Нередко случается, что оно находится не в черте города и добираться до него неудобно, пояснил Кузовкин. По его словам, также важно учитывать доступность и удобство офисов и площадок, где проходит обучение.

«Не менее важным критерием является возможность смены инструктора при необходимости. В хороших автошколах это обычное явление. Важно уточнить данный момент перед поступлением. Однако стоит отметить, что менять инструктора лучше в самом начале обучения, а не ждать, что на каком-то занятии он внезапно изменит свой подход. Если менять инструктора на поздних этапах, то кандидат в водители может значительно усложнить себе жизнь, поскольку у каждого наставника свои методы», — подытожил специалист.

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