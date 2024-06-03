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Власти Киева опровергли выделение из казны денег на марш ЛГБТ в метро

Киевская мэрия не согласовывала марш ЛГБТ в метро украинской столицы

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Wikimedia Commons/Владимир Песня/РИА «Новости»

Городские власти Киева не согласовывали проведение ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-марша в метро и не выделяли на это никаких денег. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале мэрии украинской столицы.

В публикации напоминается, что Киевский метрополитен – объект двойного назначения и часть критической инфраструктуры города.

«Чтобы не подвергать опасности участников мероприятия и пассажиров, избежать возможных провокаций, городские власти не могут разрешить проведение Марша Равенства в метро», — сообщает киевская городская администрация. Организаторов акции просят перенести ее куда-нибудь в другое место.

В мэрии украинской столицы опровергли заявления неназванных Telegram-каналов «о якобы остановке движения метро на время проведения Марша Равенства и выделении на его организацию средств из городского бюджета». В публикации подчеркивается, что акция способна лишь взбудоражить общество и дестабилизировать ситуацию в Киеве.

До того сообщалось, что 16 июня в Киеве состоится первый с 2021 года «Марш равенства» с участием около 500 представителей ЛГБТ-сообщества. О том, согласована ли акция с городскими властями, на тот момент не было известно.

Ранее на Украине предложили превратить советский памятник в символ ЛГБТ.

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