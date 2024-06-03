Экс-замглавы минздрава Украины заподозрили в продаже органов за рубеж

Бывший заместитель министра здравоохранения Украины подозревается в продаже человеческих органов за рубеж. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

По его информации, преступная группа состояла из 11 человек. В нее, помимо экс-замглавы ведомства, входили врачи центральной киевской больницы и других клиник.

Организаторов группы подозревают в том, что они незаконно извлекали человеческие органы у людей, находящийся в беспомощном состоянии, после чего продавали их. Каждому из фигурантов грозит до 12 лет лишения свободы.

Незадолго до этого сообщалось, что в Киеве перед судом предстанут десять врачей, которые продавали уклонистам медсправки о непригодности к военной службе и организовывали их переправку за границу.

Следствие отметило, что подозреваемые приписывали своим клиентам призывного возраста тяжелые заболевания, что являлось основанием для признания их непригодными к военной службе и выезда за границу.

Ранее на Украине пригрозили отправлять на фронт берущих взятки врачей.