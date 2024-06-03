Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-замглавы минздрава Украины заподозрили в продаже органов за рубеж

«Страна»: экс-замглавы минздрава Украины подозревают в продаже органов за рубеж

close
100%
Shutterstock

Бывший заместитель министра здравоохранения Украины подозревается в продаже человеческих органов за рубеж. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

По его информации, преступная группа состояла из 11 человек. В нее, помимо экс-замглавы ведомства, входили врачи центральной киевской больницы и других клиник.

Организаторов группы подозревают в том, что они незаконно извлекали человеческие органы у людей, находящийся в беспомощном состоянии, после чего продавали их. Каждому из фигурантов грозит до 12 лет лишения свободы.

Незадолго до этого сообщалось, что в Киеве перед судом предстанут десять врачей, которые продавали уклонистам медсправки о непригодности к военной службе и организовывали их переправку за границу.

Следствие отметило, что подозреваемые приписывали своим клиентам призывного возраста тяжелые заболевания, что являлось основанием для признания их непригодными к военной службе и выезда за границу.

Ранее на Украине пригрозили отправлять на фронт берущих взятки врачей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами