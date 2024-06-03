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ВС РФ сбили беспилотник ВСУ в небе над Белгородом

МО РФ: российские силы ПВО сбили дрон ВСУ в небе над Белгородской областью

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РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«3 июня около 17.50 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотник Вооруженных сил Украины в небе над Белгородской областью.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе и областном центре объявлен отбой ракетной опасности спустя 20 минут после его начала. Тревога была объявлена примерно в 13:25, продлилась до 13:45.

Министерство обороны РФ также сообщало днем 3 июня, что российские системы ПВО в течение суток уничтожили 67 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, а также противокорабельную ракету «Нептун», четыре управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства, зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства и 19 реактивных снарядов HIMARS и «Ольха производства США и «Ольха».

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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