Украинцы требуют запретить повышения тарифов на электричество

Петиция с требованием запретить повышение тарифов на электроэнергию на Украине зарегистрирована на сайте офиса президента страны Владимира Зеленского.

Документ был зарегистрирован в понедельник, 3 июня. В текущий момент за него высказались 157 человек из необходимых для рассмотрения 25 тысяч. До конца голосования по петиции осталось 92 дня.

В тексте документа отмечается, что запрет на повышение тарифов на электричество необходим из-за того, что уровень зарплат в стране не соответствует стоимости услуг, особенно в областных центрах.

До этого глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что на следующей неделе в энергосистеме Украины возникнет серьезный дефицит электроэнергии.

Он также сообщил, что будут использоваться расписания часовых отключений из-за серьезного дефицита, вызванного повреждениями энергетических объектов, ремонтом двух энергоблоков АЭС и повышением температуры воздуха.

Ранее во всех регионах Украины ограничили потребление электричества.