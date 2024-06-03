Шаляпин объяснил, почему больше не женится

Певец Прохор Шаляпин признался в беседе с lady.mail.ru, что не намерен больше жениться.

Шаляпин считает, что институт брака себя изжил. Он уверен, что штамп в паспорте не гарантирует никакого семейного счастья. По мнению артиста, можно жить в гармонии, будучи неженатым.

«Тогда как нервотрепку и дележку имущества в случае развода — только так. Вы посмотрите сегодняшнюю статистику разводов — согласно ей, почти каждая пара, сходившая в ЗАГС, обречена на развод в будущем», — заявил исполнитель.

Шаляпин уточнил, что даже не женится на той, которую очень сильно полюбит. На данный момент у артиста нет возлюбленной. При этом певец хочет стать отцом двоих или троих детей.

«Но для этого мне нужна женщина, которая станет моим партнером по жизни, и отношения с которой будут строиться не только на любви и страсти, но и на взаимоуважении и крепкой дружбе», — отметил артист.

Шаляпин уточнил, что не хочет быть отцом-одиночкой. Певец уверен, что ребенок должен воспитываться отцом и матерью.

Прохор Шаляпин был трижды официально женат. Впервые он вступил в брак в 18 лет с женщиной, которая была старше его на 18 лет. Второй супругой певца стала бизнесвумен Лариса Копенкина, против отношений с которой выступала мать артиста. А третий штамп в паспорте у певца появился после свадьбы с Татьяной-Клаудией Дэвис.

Ранее экс-супруга Прохора Шаляпина рассказала о трагедии с 19-летней дочерью.