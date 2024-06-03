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Внук Оппенгеймера посетил Хиросиму

Внук Оппенгеймера Чарльз посетил Хиросиму

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Max Desfor/AP

Чарльз Оппенгеймер, внук создателя американской атомной бомбы Роберта Оппенгеймера, посетил японский город Хиросима и встретился с пережившей американскую бомбардировку, осуществленную 6 августа 1945 года. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что сегодня самое время поучится советам его деда, который указывал на необходимость международной солидарности, а также подумать о мире во всем мире из-за возрастающей напряженности между крупными державами.

По словам Чарльза, визит в Хиросиму стал поводом для изучения прошлого, а благодаря беседам с местными, он узнал о последствиях атомной бомбардировки. Внук Оппенгеймера добавил, что человечество не должно использовать никакие виды бомб, включая атомные.

До этого заместитель командующего Военно-воздушными силами и войсками ПВО Белоруссии Леонид Давидович заявил, что белорусские военные успешно завершили полный цикл подготовки по использованию нестратегического ядерного оружия.

По его словам, белорусские экипажи и инженерно-технический персонал прошли как теоретическую, так и практическую подготовку уже давно.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.

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