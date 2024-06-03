На Украине возмутились отказом Нацгвардии от демобилизации военнопленных

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Нацгвардия страны решила по-своему трактовать закон о мобилизации и отказалась от демобилизации украинских военнопленных. Об этом сообщается в Telegram-канале парламентария.

Гончаренко подчеркнул, что во вступившем 18 мая в силу законе говорится, что прошедшие пленение украинские военнослужащие имеют право на демобилизацию.

Он отметил, что Национальная гвардия Украины решила трактовать данный закон по-своему. Депутат добавил, что в воинские части поступил отдельный документ, в котором указано, что демобилизации подлежат только военнопленные, освобожденные после 18 мая 2024 года.

Гончаренко заявил, что происходящее является безумием. Он подчеркнул, что в законе о мобилизации прописано, что увольнению со службы подлежат все бывшие военнопленные, и пообещал разобраться в ситуации.

До этого депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая призвала украинцев за рубежом «сдавать паспорта» при отказе становиться на военный учет.

Ранее мэр Киева пожаловался на мобилизацию получивших бронь коммунальщиков.