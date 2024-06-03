Стало известно, сколько кандидатов примут участие в выборах президента Ирана

В выборах президента Ирана примут участие 80 кандидатов. Их регистрация завершена в понедельник, 3 июня, сообщает агентство Tasnim.

Прием документов официально закончился в 18 часов по местному времени (17:30 мск). Больше половины кандидатов, 43 человека, подали заявки в избирком в последний день, а в целом на это было отведено пять дней.

14-е выборы главы государства станут внеочередными из-за крушения вертолета Bell предыдущего президента Ирана Эбрахима Раиси . Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Вертолет искали более десяти часов. В поисках принимали участие турецкие и российские специалисты.

3 июня стало известно, что временно исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер не намерен участвовать в президентских выборах, несмотря на призывы сторонников.

Ранее в МИД Ирана рассказали о совместном с Россией политическом выборе.