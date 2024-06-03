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Орлова о посте Пелагеи с плачущей дочерью: «Нет слов»

Певица Ольга Орлова назвала мерзким поступок бывшего мужа Пелагеи

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olgaorlova1311/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что считает мерзким поступок бывшего мужа артистки Пелагеи Ивана Телегина, который запретил дочери выезд из страны.

«Мерзко, когда отцы поступают вот так. Нет слов. Бедный ребенок», — заявила Орлова.

2 июня Пелагея опубликовала ролик с плачущей дочерью, которая не смогла улететь на летний отдых из-за запрета отца. Девочка собиралась уехать в Турцию вместе с бабушкой во время летних каникул. Эту поездку подарила девочке бабушка.

Пелагея отметила, что дочь ждала путешествия — «собирала панамки и платьица в свой девчачий чемодан». Однако семья узнала, что отец подписал документ о запрете ребенка на выезд из РФ уже в аэропорту Шереметьево. Он не уведомил об этом заранее.

30 мая Пелагея проиграла бывшему мужу суд по алиментам. Иван Телегин, известный как хоккеист, выступающий за клуб «Авангард» и сборную России, на протяжении нескольких лет продолжал юридический процесс после развода с Пелагеей в 2020 году. Спортсмен был не согласен с высоким уровнем алиментов на содержание общей дочери.

Ранее Серов рассказал, на что стоит рассчитывать его внебрачным дочерям.

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