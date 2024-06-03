В Подмосковье педагог-организатор турпоходов растлевал учеников-мальчиков

Воспитателя из Подмосковья подозревают в совращении детей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Длительное время 52-летний мужчина работал в приюте для малообеспеченных детей в селе Мышкино, обучал воспитанников парусному спорту и организовывал турпоходы. По версии правоохранителей, россиянин в период с 2014 по 2017 и в 2022 году совершал противоправные действия в отношении детей.

Правоохранители провели проверку и нашли двоих пострадавших, оба мальчики. Во время следственных мероприятий количество пострадавших может увеличиться.

«В отношении него возбуждено уголовное дело по статье за развратные действия в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста», – сообщается в публикации.

На данный момент педагог находится под арестом. Ему грозит срок до трех лет лишения свободы.

Подобный случай произошел в Череповце, где учителя труда задержали за развращение мальчиков. По версии правоохранителей, от действий 21-летнего молодого человека пострадали два ребенка.

Ранее супругов из Петербурга заподозрили в развращении собственных детей.