Хабиба отменяют в России: он призвал Трампа прекратить войну в Палестине, но промолчал про СВО Депутат Журова: не стоит осуждать Хабиба, не зная контекста его беседы с Трампом

Бывший непобежденный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к экс-президенту США Дональду Трампу с просьбой остановить конфликт в Палестине. После этого в России прославленный боец подвергся критике за то, что не коснулся в этом разговоре ситуации на Украине. Депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru» призвала не торопиться осуждать Нурмагомедова.

Ранним утром 2 июня российские поклонники смешанных единоборств праздновали победу Ислама Махачева над американцем Дастином Порье в главном поединке турнира UFC 302. Махачев защитил чемпионский титул в легком весе под присмотром бывшего обладателя этого пояса, непобежденного Хабиба Нурмагомедова.

Однако позже тренер перетянул внимание на себя: в сеть попала видеозапись его разговора с находившимся в зале экс-президентом США Дональдом Трампом. Нурмагомедов попросил Трампа в случае его победы на ноябрьских выборах остановить конфликт в Палестине.

«Я знаю, вы бы остановили войну в Палестине», — сказал спортсмен политику. Экс-глава Белого дома ответил: «Я сделаю это».

«Хабибу все равно, что Америка ведет войну с Россией»

Просьба, кажущаяся естественной для мусульманина, вызвала волну негатива в России. Ряд журналистов, блогеров, писателей упрекнули Нурмагомедова за то, что он, будучи гражданином России, не попросил Трампа повлиять на руководство Украины с целью остановить военный конфликт, длящийся более двух лет.

В частности резкой критике подвергла Хабиба член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова:

«Спортсмен Хабиб Нурмагомедов просит Трампа: «Станешь президентом, останови войну в Палестине». И ему совершенно все равно, что Америка ведет войну с его страной — Россией. Что там происходит в Белгородской области, Нурмагомедова не волнует, — только Палестина, там ведь братья-мусульмане, а в Белгороде — неверные. За первое Всевышний ему воздаст, за второе — нет.

И эта ограниченность восприятия мира — результат отсутствия образования. Кто такой Нурмагомедов — герой для дагестанской молодежи? Что умного он когда-нибудь сказал? Ничего. Только в нарушение адатов ползал по рингу в трусах. Но он стал героем только потому, что на долгие десятилетия спорт оставался для дагестанцев единственным социальным лифтом».

Недоумение выразил и писатель Захар Прилепин. Он подчеркнул, что в России тоже переживают за палестинцев, но все же, по его мнению, стоило иначе расставить акценты:

«Хабиб из Палестины родом? А то я что-то запутался. Где дагестанцев больше воюет? В Палестине? Или под Купянском? Если что, мы тоже за Палестину переживаем. Но есть, как говорится, детали».

Писатель Роман Антоновский напомнил, что именно Трамп, будучи президентом США, признал Иерусалим столицей Израиля. По его мнению, странно просить его о помощи народу Палестины.

«Нормальный сын своей родины, России, попросил бы Трампа остановить военную поддержку Украины, тем более что от американских снарядов и ракет в зоне СВО гибнут как русские, так и дагестанские бойцы армии РФ. Ну и, конечно, странно просить Трампа о помощи Палестине. Будучи президентом, он перенес посольство США в Иерусалим, чем взбесил весь арабский и исламский мир», — констатировал Антоновский.

«Нельзя осуждать, не зная всего разговора»

Обращение Нурмагомедова к Трампу с просьбой остановить конфликт в Палестине могло быть вырвано из контекста. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова, призвавшая воздержаться от критики, не зная деталей беседы.

«Хабиб не просто мусульманин, а глубоко верующий мусульманин. Мы же не знаем, как все было. К таким людям, как Трамп или Путин, возможно, есть шанс обратиться только с одной просьбой. Возможно, вытащили то, на чем можно хайпануть. Ведь это можно преподнести с двух сторон: с одной стороны, Хабиб за палестинцев, а с другой — не попросил за Россию. И ведь Трамп очень нехорошо в последний раз отозвался о ситуации между Россией и Украиной, в нашу сторону допустил нехорошие высказывания. Неизвестно, что осталось за кадром. Всегда ситуация может быть вырвана из контекста, поэтому нельзя осуждать, не зная всего разговора.

А то, что мировое мусульманское сообщество упирает именно на тему поддержки Палестины, понятно. Их не беспокоят Россия и Украина, их беспокоит своя тема — и то, что известный мусульманин попросил об этом Трампа», — сказала Журова.

Также олимпийская чемпионка предположила, что публикация этого отрывка разговора в соцсетях была согласована пресс-службой американского политика. По ее мнению, таким образом он хочет повысить свой рейтинг в преддверии выборов президента США. Журова не исключила, что Нурмагомедову разрешили задать Трампу только один вопрос — про Палестину, в то время как тема СВО была под запретом.

«Конечно, в Америке он воспринимается как россиянин, человек из Дагестана, один из самых известных россиян в США после Путина. Все знают, откуда он, вне зависимости от того, что происходит в мире. Но даже если бы Хабиб спросил про Украину, наверняка этот вопрос ни за что бы не попал в публичное поле», — заключила депутат.