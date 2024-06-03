Министерство юстиции США не стало комментировать новый запрос по взрыву на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», который был направлен Москвой Вашингтону. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что российская сторона хотела уточнить у США, намерены ли они оказать РФ содействие в расследовании теракта.

«Мы отказываемся комментировать», — сообщили в Минюсте.

До этого экс-депутат Верховной рады Андрей Деркач заявил, что в ФРГ есть политики и юристы, заинтересованные в проведении расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Деркач выразил мнение, что в Германии есть много экономически пострадавших от взрыва «Северных потоков». По мнению Деркача, в США и во Франции тоже есть силы, «готовые включиться в этот процесс», поэтому «никто эту тему замолчать и бросить не даст».

14 мая экс-депутат Рады рассказал, что подрывников «Северных потоков» готовили на Украине и в Румынии. Деркач назвал состав группы и указал конкретные места их тренировок.

Ранее бывший депутат Рады заявил, что Украиной управляет не Зеленский.