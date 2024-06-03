Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США не стали комментировать новый запрос РФ по «Северным потокам»

Минюст США отказался комментировать новый запрос РФ по «Северным потокам»

close
100%
РИА Новости

Министерство юстиции США не стало комментировать новый запрос по взрыву на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», который был направлен Москвой Вашингтону. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что российская сторона хотела уточнить у США, намерены ли они оказать РФ содействие в расследовании теракта.

«Мы отказываемся комментировать», — сообщили в Минюсте.

До этого экс-депутат Верховной рады Андрей Деркач заявил, что в ФРГ есть политики и юристы, заинтересованные в проведении расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Деркач выразил мнение, что в Германии есть много экономически пострадавших от взрыва «Северных потоков». По мнению Деркача, в США и во Франции тоже есть силы, «готовые включиться в этот процесс», поэтому «никто эту тему замолчать и бросить не даст».

14 мая экс-депутат Рады рассказал, что подрывников «Северных потоков» готовили на Украине и в Румынии. Деркач назвал состав группы и указал конкретные места их тренировок.

Ранее бывший депутат Рады заявил, что Украиной управляет не Зеленский.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами