Ольховский объяснил вылет Медведева с «Ролан Гаррос»

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский заявил, что Даниил Медведев уступил в четвертом круге «Ролан Гаррос» австралийцу Алексу де Минору из-за того, что у россиянина не сработала игра от обороны, передает «Чемпионат».

«Де Минор немного удивил. Он удивил тем, что не спешил, играл размеренно, четко и стабильно. Игра от обороны, которая обычно Даниилу приносит успех, сегодня не очень сработала», — сказал Ольховский.

Встреча, которая длилась 2 часа 50 минут, закончилась со счетом 4:6, 6:2, 6:1, 6:3.

В четвертьфинале Де Минор сыграет с победителем пары Александр Зверев — Хольгер Руне.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее поражение Хачанова на «Ролан Гаррос» объяснили грубой ошибкой.