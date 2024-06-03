Беспилотники «Хезболлы» атаковали штаб дивизии израильской армии

Шиитская организация «Хезболла» атаковала ряд позиций израильской армии в районах Верхней Галилеи при помощи беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сводку движения.

В сообщении указано, что дроны «Хезболлы» ударили по штабам 91-й территориальной дивизии «Ха-Галил» армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районе Нахаль-Гиршом. Кроме того, беспилотник взорвался в одном из лагерей ЦАХАЛ неподалеку от поселения Дишон. Отмечается, что израильтяне понесли потери.

В шиитской организации утверждают, что атаки беспилотников стали ответом на агрессию Израиля по отношению к поселкам на юге Ливана.

1 июня ЦАХАЛ сообщил, что истребители военно-воздушных сил Израиля ударили по военным целям и объектам «Хезболлы» в ответ на запуски снарядов по израильской территории из Ливана.

По данным ЦАХАЛ, был зафиксирован запуск двух снарядов из Ливана в направлении города Кирьят-Шмоны на севере Израиля. Сразу после этого самолет нанес удар по пусковой установке, из которой велся обстрел.

Ранее сообщалось, что бойцы «Хезболлы» выпустили свыше 80 ракет по Израилю.