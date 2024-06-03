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ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали гражданскую машину в селе Муром Белгородской области

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе атаковали движущийся по дороге автомобиль в селе Муром в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», — рассказал глава региона, уточнив, что водитель получил несовместимые с жизнью травмы.

Он отметил, что ЧП произошло в Шебекинском городском округе. По словам Гладкова, транспортное средство полностью сгорело.

В понедельник, 3 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) тремя дронами-камикадзе атаковали сельхозпредприятие в селе Грузское Борисовского района.

До этого Гладков призвал местных жителей в момент объявления ракетной опасности укрываться в подвалах жилых домов. По его словам, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы.

Ранее российские военные ликвидировали несколько воздушных целей в районе Белгорода.

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