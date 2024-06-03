Россиянам рассказали, как охладить салон автомобиля в жару

Для того, чтобы эффективно охладить салон автомобиля в жару, следует направлять поток воздуха от кондиционера через центральные дефлекторы, не делать воздух слишком холодным и проветривать салон перед поездкой, если машина сильно нагрелась под солнечными лучами. Об этом рассказал заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков.

«Основных принципов использования кондиционера два. Первый – охлаждать лучше всего грудь, спину и руки. Значит, поток воздуха должен быть направлен в центральные дефлекторы, которые должны быть полностью открыты», — посоветовал Гудков.

Во-вторых, подаваемый в салон воздух не должен быть слишком холодным, чтобы водитель и пассажиры не заболели. Следует помнить, что оптимальная температура в салоне на уровне груди должна составлять от 18 до 22 °С, добавил он.

По словам Гудкова, открывать окна автомобиля является целесообразным, только если необходимо после стоянки выпустить из него воздух, нагревшийся до 60-70 °С. Также важно парковать автомобиль в тени и прогнозировать движение солнца, указал эксперт.

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