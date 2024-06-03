Ученые выяснили, что происходит в мозге лунатиков

Ученые из Нидерландского института нейробиологии выяснили, какие процессы происходят в мозге человека, который находится в состоянии лунатизма, или парасомнии. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Парасомнии — это загадочные состояния, возникающие во время сна с медленным движением глаз. Эти условия могут привести к сложному поведению, пока человек частично спит. Люди могут сидеть, разговаривать, вставать с постели или даже совершать опасные действия, такие как вождение автомобиля или совершение актов насилия, что поднимает серьезные вопросы о сознательности и ответственности.

Для своего исследования ученые набрали 22 пациента с парасомниями. Эти участники прошли детальное медицинское обследование и сделали две записи сна с помощью электроэнцефалографии высокой плотности (hd-ЭЭГ). Первую запись сделали во время обычного ночного сна, а вторую — после ночи полного лишения сна, призванного повысить вероятность и сложность эпизодов парасомнии.

Во время второй записи исследователи воспроизводили громкие звуки, чтобы спровоцировать эпизоды парасомнии. Когда эпизод возникал, экспериментатор ждал, пока он закончится, прежде чем назвать имя пациента и провести интервью о его переживаниях. Этот немедленный опрос был направлен на то, чтобы уловить самые последние переживания пациента, прежде чем он сможет их забыть.

В ходе исследования зафиксировали 102 потенциальных эпизода парасомнии, из которых 75 были единогласно подтверждены независимыми экспертами. Эпизоды в основном состояли из коротких спутанных пробуждений, при этом ни один из участников не вставал с постели. Парасомнические проявления различались по длительности, средняя продолжительность составила около 28 секунд.

Исследователи обнаружили, что количество сообщений о сознательных переживаниях было значительно выше, когда высокоамплитудные медленные волны ЭЭГ присутствовали в передних областях коры в сочетании с активацией в задних областях коры. Эти закономерности аналогичны тем, которые наблюдаются во время сновидений. Кроме того, способность вспомнить содержание этих переживаний была связана с более высокой активацией ЭЭГ в правой медиальной височной области перед началом движения.

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