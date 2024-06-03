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Назван новый фактор риска ранней деменции у женщин

JAMA: преэклампсия взаимосвязана с повышенным риском развития женской деменции

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Depositphotos

Ученые из Восточного Парижского Университета обнаружили, что преэклампсия коррелирует с повышенным риском развития ранней деменции у женщин. Результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.

Преэклампсия — это осложнение беременности, родов и послеродового периода, которое обычно развивается не раньше 20-й недели беременности в виде резкого повышения артериального давления в сочетании с протеинурией (наличием белка в моче).

В ходе исследования ученые стремились выяснить, как такая патология влияет на здоровье мозга и когнитивные способности женщин в долгосрочной перспективе. Для этого они пригласили к участию 1 966 323 добровольцев. Ученые собрали информацию о здоровье испытуемых и проанализировали особенности течения их беременности и родов. Отмечается, что в среднем после сбора информации за участниками наблюдали в течение девяти лет.

Оказалось, что, по сравнению с лицами без гипертензивных нарушений беременности, у женщин с преэклампсией был повышен риск развития деменции в молодом возрасте. Когда преэклампсия возникала до 34 недели беременности или накладывалась на хроническую гипертонию, вероятность появления этого заболевания была еще выше. Однако тяжелая преэклампсия не коррелировала с высоким риском ранней деменции.

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